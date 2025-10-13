¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤µ¤ËÀäË¾¡Ä»Ä¶ÈÄÒ¤±¤Î¼ÒÃÜ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤ºî¼Ô¤Î¼ÂÏÃ¤¬SNS¤Ç¶¦´¶Â³½Ð¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¥Ð¥¤¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¼Ò°÷¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¶ÐÂ³15Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¡£Æü¡¹»Ä¶È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤Ï½½¿ôËü±ß¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤Ê¾å»Ê¤Î°µÎÏ¤â¤Ò¤É¤¯¡¢Ä¹¤¤´Ö¡Ö¼¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Å¤¤¹ø¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¤ÎÎÞ¡¢¤½¤·¤ÆÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¿´¤¬¸Â³¦ÆÍÇË¤·¡¢Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿»×¤¤¤ò¤Í¤³¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉÁ¤¯¤¢¤ª¤¤¤·(@ao144444)¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö»Ä¶È¤Í¤³¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£¿¦¾ì¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯6·î¤«¤éÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Æ°ÊÍè¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ä¶È¤Í¤³¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¤Í¤³¤¯¤ó¤Ï¡¢»Ä¶È¤À¤é¤±¤Î¿¦¾ì¤Ç¥¹¥È¥í¥ó¥°´Ì¤òÊÒ¼ê¤Ë¡ÈÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¯¤â°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£ºî¼Ô¡¦¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Í¤³¤¯¤ó¤Ï¿´¤ÈÂÎ¤«¤é¤ÎSOS¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ä¤¤¤ËÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢Âà¿¦¤ÈÅ¾¿¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¶ÐÂ³15Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¥¼¥í¡£¡Ö½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡È¤Í¤³¤¯¤ó¤ÎÊ³Æ®µ¡É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ñÀÒ²½¤ÎÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢SNSÏ¢ºÜ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¹½À®¤ò°ì¤«¤éÎý¤êÄ¾¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Í¤³¤¯¤ó¤Î¡ÈÅ¾¿¦¸å¡É¤ÎÊª¸ì¤â½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¤ÏÊ¿Æü¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¡¢ÁáÄ«¤È¿¼Ìë¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤¯À¸³è¡£¡ÖÇ¼´ü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈExcel¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÁ¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌ¡²è¤Ï¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤òÅÇ¤½Ð¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¤Í¤³¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÆÉ¤à¿Í¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤ÈÎå¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡ÖÅ¾¿¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö»Ä¶È¤Í¤³¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢ÌÀÆü¤ò´èÄ¥¤ë¾®¤µ¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¢¤ª¤¤¤·(@ao144444)
