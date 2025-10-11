PEANUTS×Jeepコラボ第2弾！「スヌーピー」の秋冬マウンテンパーカーやトレーナーが登場、アウトドア感とかわいさが絶妙にマッチ
人気を博した「PEANUTS(ピーナッツ)」×Jeep(R)コラボレーションの第2弾が、2025年10月上旬より全国のスヌーピータウンショップで発売開始！今回は、これからの季節にぴったりな長袖Tシャツ、トレーナー、そして注目のマウンテンパーカーがラインナップ。さまざまなアウトドアアクティビティと相性抜群のJeep(R)ブランドならではの機能性と、スヌーピーのかわいさが融合した、大人のためのキャラクターアパレルが勢ぞろいした。
【画像】PEANUTS×Jeepコラボアイテムを見る
■冒険心をくすぐる！ビーグル・スカウトの長袖Tシャツ2種
「長袖ビッグシルエットTシャツ」(5390円)
ビーグル・スカウトのスヌーピーと、Jeep(R)の代表的車種「ラングラー」がプリントされた、ゆったりシルエットの長袖Tシャツ。ブラック、カーキ、マスタードの秋らしい3色展開で、大人のカジュアルコーデにすんなりなじむ。
「長袖プリントロゴTシャツ」(5390円)
同じくビーグル・スカウトとラングラーのデザインに、「ADVENTURE」ロゴが加わったレギュラーサイズの長袖Tシャツ。ホワイト、グレージュ、カーキの使いやすい3色で、どんなボトムスとも相性抜群。1枚でさらっと着ても、レイヤードスタイルのインナーとしても活躍する万能アイテムだ。
■ペアコーデも楽しめる！こだわりデザインのトレーナー2種
「バックフォトプリントトレーナー」(6490円)
バックプリントに注目！スヌーピーと仲間たちがラングラーと一緒に大きくデザインされた、存在感のあるスウェットシャツ。アイボリーとDチャコールの2色展開で、やや薄手の裏毛素材は秋から春先まで長く着回せる。ゆったりとしたオーバーシルエットで、メンズ・レディース問わず着用可能なユニセックス仕様もうれしいポイント。
「スヌーピー ペパーミント パティ プリントトレーナー」(6490円)
フロントにスヌーピーとペパーミント パティ、そしてラングラーをプリント。ネイビーとピンクオレンジという絶妙なカラーリングで、カジュアルながらも個性的な印象に。こちらもユニセックスアイテムなので、カップルや家族でのおそろいコーデにもおすすめ。
■機能性もデザインも妥協なし！本格マウンテンパーカー
「マウンテンパーカー」(9680円)
今回のコラボの目玉アイテムとも言えるのが、このマウンテンパーカー。PEANUTS×Jeep(R)の遊び心ある刺しゅうや切替デザインが施され、アウトドア感とストリート感を絶妙にミックス。軽量で撥水性もあり、急な天候変化にも対応できる実用性の高さが魅力だ。
注目はポケッタブル仕様になっていること。コンパクトに収納できるので、旅行や野外イベント、フェスなどにも持ち運びやすい。裾のドローコードでシルエット調整も可能で、程よくゆとりのあるリラックスシルエットは、厚手のインナーを着てももたつかない。
カラーは「レッド×ベージュ」「イエロー×カーキ」「ブラック×ベージュ」の3色展開。どれも秋のアウトドアシーンに映える配色で、サイズはM、L、LLの3サイズ展開となっている。
第1弾が好評だったPEANUTS×Jeep(R)コラボ。今回は秋冬シーズンに活躍するアイテムが充実し、特にマウンテンパーカーはアウトドア好きもキャラクター好きも満足できる完成度の高さ。ユニセックスで着用できるアイテムが多いので、パートナーや家族とのリンクコーデを楽しむのもおすすめだ。
2025年10月上旬より全国のスヌーピータウンショップで販売開始。店舗によって取り扱い商品が異なるため、お目当てのアイテムがある場合は事前に店舗への確認を。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■冒険心をくすぐる！ビーグル・スカウトの長袖Tシャツ2種
「長袖ビッグシルエットTシャツ」(5390円)
ビーグル・スカウトのスヌーピーと、Jeep(R)の代表的車種「ラングラー」がプリントされた、ゆったりシルエットの長袖Tシャツ。ブラック、カーキ、マスタードの秋らしい3色展開で、大人のカジュアルコーデにすんなりなじむ。
「長袖プリントロゴTシャツ」(5390円)
同じくビーグル・スカウトとラングラーのデザインに、「ADVENTURE」ロゴが加わったレギュラーサイズの長袖Tシャツ。ホワイト、グレージュ、カーキの使いやすい3色で、どんなボトムスとも相性抜群。1枚でさらっと着ても、レイヤードスタイルのインナーとしても活躍する万能アイテムだ。
■ペアコーデも楽しめる！こだわりデザインのトレーナー2種
「バックフォトプリントトレーナー」(6490円)
バックプリントに注目！スヌーピーと仲間たちがラングラーと一緒に大きくデザインされた、存在感のあるスウェットシャツ。アイボリーとDチャコールの2色展開で、やや薄手の裏毛素材は秋から春先まで長く着回せる。ゆったりとしたオーバーシルエットで、メンズ・レディース問わず着用可能なユニセックス仕様もうれしいポイント。
「スヌーピー ペパーミント パティ プリントトレーナー」(6490円)
フロントにスヌーピーとペパーミント パティ、そしてラングラーをプリント。ネイビーとピンクオレンジという絶妙なカラーリングで、カジュアルながらも個性的な印象に。こちらもユニセックスアイテムなので、カップルや家族でのおそろいコーデにもおすすめ。
■機能性もデザインも妥協なし！本格マウンテンパーカー
「マウンテンパーカー」(9680円)
今回のコラボの目玉アイテムとも言えるのが、このマウンテンパーカー。PEANUTS×Jeep(R)の遊び心ある刺しゅうや切替デザインが施され、アウトドア感とストリート感を絶妙にミックス。軽量で撥水性もあり、急な天候変化にも対応できる実用性の高さが魅力だ。
注目はポケッタブル仕様になっていること。コンパクトに収納できるので、旅行や野外イベント、フェスなどにも持ち運びやすい。裾のドローコードでシルエット調整も可能で、程よくゆとりのあるリラックスシルエットは、厚手のインナーを着てももたつかない。
カラーは「レッド×ベージュ」「イエロー×カーキ」「ブラック×ベージュ」の3色展開。どれも秋のアウトドアシーンに映える配色で、サイズはM、L、LLの3サイズ展開となっている。
第1弾が好評だったPEANUTS×Jeep(R)コラボ。今回は秋冬シーズンに活躍するアイテムが充実し、特にマウンテンパーカーはアウトドア好きもキャラクター好きも満足できる完成度の高さ。ユニセックスで着用できるアイテムが多いので、パートナーや家族とのリンクコーデを楽しむのもおすすめだ。
2025年10月上旬より全国のスヌーピータウンショップで販売開始。店舗によって取り扱い商品が異なるため、お目当てのアイテムがある場合は事前に店舗への確認を。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC