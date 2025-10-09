USBも乾電池もOK！4電源対応【ドウシシャ】のスリムコンパクトファンがAmazonで販売中！
デスクもアウトドアもこれ1台！【ドウシシャ】のスリムコンパクトファンがAmazonで販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
コンパクトに収納可能なスリムコンパクトファン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
活躍の場が広がったスリムコンパクトファン。充電式でポータブルに使用できる。4段階の運転モードと運転時間。風量は弱、中、強の3段階とリズム風に調整可能。
内蔵電池・選べる4電源。リチウムイオン電池内蔵でポータブル使用が可能。USB電源、ACアダプター等の家庭用電源、お手持ちのモバイルバッテリーでも使用することができる。
→【アイテム詳細を見る】
厚さ4ｃｍでスリムに収納可能。畳んだ状態は厚さは4cmとなり、収納するときに場所をとらない。お手入れカンタン。前ガードを取り外しすることが可能。
