育児に奮闘する妻からのSOSに「だんまり」…夫が放った“まさかの言葉”に妻は絶望【作者に聞く】
家事と育児のワンオペに限界を迎えたとき、夫にSOSを求めたら「仕事で疲れてるから」と言われた。私だって働きながら家事と育児をしているのに、「朝から晩まで働けばいいのか？」と大喧嘩に。その結末はどうなるのか？継父からの性被害や家族との確執を描いた漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)のエッセイ漫画『育児今昔物語』を紹介するとともに話を聞いた。
■「普通に母親1人でこなせる量じゃない」…不満が爆発した瞬間
パートを終え、急いでお迎え。帰宅後は抱っこ攻撃や黄昏泣き、お風呂、食事、寝かしつけと母親の仕事は休みなく続く。ようやく子どもを寝かしつけてキッチンへ行くと、食事を終えた夫は「もう寝るよ」と言う。溜まった食器、取り込んだままの洗濯物、散乱するおもちゃ…。どれか一つくらい手伝ってくれてもいいのに、と荒れていく部屋を見るたびストレスは溜まっていった。
家事・育児・仕事を1人で回すことに限界を感じた魚田さんは、「私もパートとはいえ、普通に9時〜17時まで働いて、さらに在宅ワークもして、家事や育児をすべて1人でこなしているなか、『夫は仕事だけ。家事もお手伝い程度で、ごみ捨てだけ？不平等！』という不満から始まりました」と語る。
子どもが1人のころは「母が家事・子育てをするのが当たり前」という昔ながらのジェンダー観があり、できない自分を責めていたという。「ですが、子どもの人数が増えるほどにやることが2倍3倍に膨れ上がるので、『普通に母親1人でこなせる量じゃないな』と。『父親も親なのに、家族なのに』と思っていたのが爆発したのだと思います」と、不満が爆発した理由を明かした。
■「だんまり」を貫く夫と、まさかの一言
夫にSOSを出した魚田さんだったが、返ってきたのは「平日は無理かな。疲れとるし…」「休みの日はわりとしよるし、ゴミ出しもしよるよ？」という言葉だった。魚田さんは「わたしは、朝起きてから夜寝るまで息つく暇もないくらい働き続けてるのに!!」と、喧嘩になった。
一番嫌だったのは、話し合いたいのに夫が「だんまり」を通すとき。「最初は疑問でした。『家事を分担しようって言っているだけで難しいことは言ってないのに、なんでこんなに何も言わないんだろう？』と。それから何度か同じようにだんまりされると、少しずつ私自身を軽く見られている気がしてきて、腹が立ちました。『結局、この場さえやり過ごせば、また私が全部やってくれてるからそのままでいいって思ってるんでしょう？』と思いました」と、夫への不信感を募らせていった。
