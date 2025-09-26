【ルック】YOHEI OHNO 2026年春夏「a pure sex」を発表。自己と他者の境界を溶かす、“日常のドレスアップ”
YOHEI OHNOが2026年春夏コレクション「a pure sex」を発表しました。前シーズンに対する手応えと社会的な反応のズレを契機に生まれた今季は、迷いや停滞に正直であることを起点とし、新たな美学の可能性を探る姿勢が強く刻まれています。
Courtesy of YOHEI OHNO
他者と混ざり合うプロセス
デザイナーは自身の造形美学に閉じこもるのではなく、アシスタントを含むチームでフォルムメイキングを進め、近しいデザイナーたちと意見を交わしながら制作を行いました。個から共同へ──その開かれた姿勢は、ファッションを「自己表現」から「社会的営み」へと広げる試みとして映ります。
Courtesy of YOHEI OHNO
“言葉にできない心地よさ”を形に
今季は素材への探究が際立ちます。尾州に眠っていたバブル期のサマーウールを再解釈し、リネン混の上品ながら過度に仕立て映えしない生地を多用。SNS時代に置き去りにされがちな“触感の喜び”を再発見する姿勢は、服を着るという原始的な体験に立ち返るものです。デザイナーが「言葉にできない心地よさ」と呼ぶその感覚は、衣服がもたらす安心感の核心に触れています。
Courtesy of YOHEI OHNO
日常に宿るドレスアップ
これまで普遍性を意識してきたYOHEI OHNOは、今季「日常におけるドレスアップ」という新しい軸を提示。カジュアルな素材を用いたドレスや、デコラティブなトップスとオーセンティックなデニムの組み合わせなど、現代のライフスタイルに寄り添うアイテムを展開しました。特別な日のための装いではなく、日常を更新する装いへ──そのアプローチは都市生活者に新たなスタイルの可能性を示しています。
Courtesy of YOHEI OHNO
タイトル“a pure sex”が示すもの
コレクションタイトル「a pure sex」は、サッカー日本代表・三笘薫選手のプレーを形容したYouTubeコメントから引用されたもの。デザイナーはその言葉の奥ゆかしさに惹かれ、「自分を放棄してでも、誰かや何かと一つになろうとする姿勢」が今の自分に必要だと感じ、このタイトルを選びました。
Courtesy of YOHEI OHNO
ルックでは、こうした思想がフォルムや質感に落とし込まれ、軽やかで知的な“日常のドレスアップ”が視覚化されています。YOHEI OHNOが提示したのは、服を通じて他者とつながる新たなビジョンであり、2020年代後半のモードにおいて注視すべき提案のひとつです。
Courtesy of YOHEI OHNO
Courtesy of YOHEI OHNO
Courtesy of YOHEI OHNO
Courtesy of YOHEI OHNO
Courtesy of YOHEI OHNO
Courtesy of YOHEI OHNO
Courtesy of YOHEI OHNO
Courtesy of YOHEI OHNO
Courtesy of YOHEI OHNO