ニャッキ！×サンキューマートの新作コラボ雑貨がALL390円で登場♡

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、サンキューマートとNHK Eテレ人気キャラクター「ニャッキ！」のコラボ雑貨第3弾が登場。全国の店舗では9月下旬より入荷次第販売、公式オンラインショップでは9月2日（火）11時より先行予約を開始。ぬいぐるみカードホルダーやアクリル前髪クリップなど、毎日を彩る全11アイテムがALL390円（税込429円）で手に入ります♡

日常を彩るキュートなラインナップ



今回のコラボでは、ふわふわのカードホルダーやぬいぐるみ用着ぐるみ、アクリル前髪クリップ、ロングヘアクリップ、アンクルソックス、A6メモ帳など全11アイテムが揃います。

A6メモ帳は中面にキュートな3柄を採用。ソックスはつま先から顔がのぞく「ニャッキ！」デザインで、毎日をほっこり楽しく演出します。

便利で可愛い生活雑貨も



洗濯ネット2P、ハンドタオル、タイマーもALL390円（税込429円）で展開。

パステルカラーの洗濯ネットは2サイズ入りで実用的。3D風のデザインが可愛いハンドタオルはふわふわの手触り、コンパクトなタイマーは持ち運びやすく、キッチンなどで便利に活躍します。

店舗＆オンライン情報



店頭販売は9月下旬より、全国のサンキューマート店舗で入荷次第スタート。オンライン先行予約は9月2日（火）11時から受付開始。

※商品ページは予約開始時に公開、上限数に達し次第終了。最新の入荷情報は各店舗のXをチェックしてください♪

ニャッキ！で毎日をもっと可愛く♡



サンキューマート×ニャッキ！コラボ雑貨第3弾は、ぬいぐるみカードホルダーや前髪クリップ、ソックスや洗濯ネットなど、日常で使えるアイテムが全11種類揃います。

ALL390円（税込429円）で手軽に手に入るのも嬉しいポイント。子どもから大人まで、毎日の生活にほんの少しの可愛さと笑顔を添える特別なアイテムをぜひチェックしてみてください♡