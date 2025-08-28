「現在4本目を愛用中」肌のキレイな人が習慣にしている 「もっちりすべすべオイル」名品

「続けやすい・続けたくなる」ボディケア

一朝一夕にはいかないボディの保湿。続けることが肝心だから、テクスチャーや香りなど、使用感の心地よさがセレクトの基準に。なかでもモデルやヘアメイク、美容師など日々コスメ業界の第一線で活躍するプロたちに「変化を感じた」アイテムを聞き込み。 ※クレジットのないアイテムはご本人私物です。







「現在４本目を愛用中」

エクシア ボディジェルオイル 200g 6,600円／アルビオン 「オイルのまろやかさとジェルのみずみずしさを兼ねるとろりとした質感で、お風呂上がりの肌がしっとりもっちりに。フローラルウッディムスキーの上品な香りも大好きです」（インフルエンサー・hanaさん）







ボディケアタイムが癒しの時間に

マールマール ベビーマッサージオイル 100ｍL 4,180円／コスメキッチン 「保湿力を重視してベビーオイルに行きつきました。子育て中の大人をいやしてくれる、ラベンダーの香りも魅力。淡々と済ませてしまっていたボディケアが、優しい香りで至福のときに」（名越恵里奈さん／コスメキッチンプレス）







タオルドライの前にひと塗り

アルニカ マッサージオイル 100mL 2,860円／ヴェレダ・ジャパン 「血行促進と保湿ができるボディオイル。入浴後の温まった体＆体中に水分がついているうちにたっぷりこのオイルを塗布。その後、タオルでふくとしっとりとしたさわり心地が続くので、毎日病みつきになっています」（曽根加南子さん／フリーランスPR）





