「高保湿なのにベタつかない」美容通が使っている「軽いクリーム」名品

ケアをしていても、ゆらぎが気になる季節の変わり目。たっぷりのうるおいを抱えたコスメの力を借りて、すべてを満たしたい。日頃からよりよいスキンケアを探究している美容通たちの愛用品を聞き込み。







ずっと手放せない

キールズ クリーム UFC 49g 4,950円／KIEHL’S SINCE 1851

「30代になり肌が変化したときに出会い感動した保湿クリーム。とくに肌の調子が悪くなる季節の変わり目の必需品です。重たくない質感なのにしっかりうるおい、皮脂が気になるときにも使えます」（植木祐里加さん／メイクアップアーティスト）

【POINT】ベタつかない乳液のような軽いテクスチャーなのに、しっかりとうるおう保湿クリーム。寝る前に使えば、翌朝はふっくらとした肌に。







ツボクサエキス配合の低刺激クリーム

センテリアン24 マデカインテンシブアイクリーム 25mL 2,790円／スキンガーデン

「韓国の老舗製薬会社が開発したクリーム。花粉症で荒れてしまった目まわりの薄い皮膚にも安心して使えて、しっかりうるおいを実感できます」（W.A／美容担当編集）

【POINT】韓国の国民的製薬会社が作る再生クリームとして話題に。独自成分のTECAをベースに、ツボクサ由来のスペシャル成分を配合。目元のたるみを引き上げ、シワ改善、弾力UPなどが期待できる。







ツヤ肌を纏う朝用クリーム

クリーム イン デイ SPF20・PA＋＋＋ 40g 8,800円／カネボウインターナショナルDiv.

「ベースメイク前にこれを塗っておくと肌が生き返ったようなフレッシュな状態になるのでお気に入り。乾燥肌の方にも、肌荒れ気味の方にも使え、いきいきとしたハリのあるツヤ肌になります」(植木祐里加さん／メイクアップアーティスト)





【POINT】うるおいとハリをもたらすだけでなく、日中の紫外線を防ぐクリーム。やわらかな感触で肌になじみやすく、メイクののりを高め、うるおいでメイク仕上がりも長時間キープ。ファンデーションの上からでも使用可能。







「何をやっても乾燥する」 ときのスキンケア

