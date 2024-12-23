音楽フェス「TVO ロックヒート 2025」大阪城音楽堂で開催、出演アーティスト＆チケット情報
音楽フェス「キーン プレゼンツ TVO ロックヒート 2025(KEEN presents TVO ROCK HEAT 2025)」が、2025年3月15日(土)に大阪城音楽堂にて開催される。
音楽フェス「TVO ロックヒート 2025」大阪城音楽堂で開催
2024年に初開催された「TVO ロックヒート」は、各地の野外フェスの先陣を切って行われるイベント。2025年も音楽界の気鋭アーティストたちが集結し、春風に乗せて熱いパフォーマンスを披露する。
第1弾出演者ラインナップとして発表されたのは、シンガーズハイ、NEE、Mr.ふぉるての3組。今後も開催に向けて、順次追加出演者が発表されていく。
出演アーティスト
シンガーズハイ、NEE、Mr.ふぉるて
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※第1弾出演アーティストラインナップ。
開催概要
「キーン プレゼンツ TVO ロックヒート 2025」
開催日：2025年3月15日(土)
時間：開場 12:00 / 開演 12:45
会場：大阪城音楽堂(大阪市中央区大阪城 3-11 大阪城公園内)
チケット
最速先行チケット
受付：2024年12月20日(金)18:00〜2025年1月5日(日)23:59
チケット取扱：チケットぴあ
価格：5,800円
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