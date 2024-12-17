±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù±ÊÌî²ê°ê¡ßÂçÀôÍÎ¤Ç¼Â¼Ì²½¡¢Ì¡²è²È¡¦ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤È²¸»Õ¤Î¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¼ÂÏÃ
ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤ÎÌ¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯5·î16Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£±ÊÌî²ê°ê¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬½Ð±é¡£
ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¼Â¼Ì±Ç²è²½
¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤Ï¡¢¡Ö³¤·îÉ±¡×¤ä¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥¹¥È¡×¡ÖÅìµþ¥¿¥é¥ì¥ÐÌ¼¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Ì¡²è²È¡¦ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤¬¡¢9Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë²¸»Õ¤È¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡£ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤¬¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤í¡¢²¸»Õ¤È¤Î¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¦ÎÞ¤¢¤ê¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤Ã¤È·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤¬¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£±ÇÁü²½¤ÎÏÃ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´°àú¤Ê·Á¤Ç¤Î¼Â¸½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤ÈÅìÂ¼¥¢¥¥³ËÜ¿Í¤¬ÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ë¡£µÜºê¡¢ÀÐÀî¡¢Åìµþ¤È¤¤¤Ã¤¿3ÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¸«¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÀ»Ò¤È³¨²è¶µ»Õ¡¦Æü¹âÀèÀ¸¤ÎÊª¸ì¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£
±ÊÌî²ê°ê¤¬Ì¡²è²È¤òÌ´¸«¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬²¸»ÕÌò¤Ë
¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÓÌÀ»Ò¡Ä±ÊÌî²ê°ê
¿Íµ¤Ì¡²è²È¤òÌ´¸«¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤°¤¦¤¿¤é¤Ê¹â¹»À¸¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ï¼«¿®¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÌ¡²è²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æµ±¤«¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¨²è¶µ¼¼¤Ç¤ÎÆü¹âÀèÀ¸¤ÎÅÜ¹æ¤Ë¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
Æü¹âÀèÀ¸¡ÄÂçÀôÍÎ
ÃÝÅáÊÒ¼ê¤ËÅÜ¹æ¤òÈô¤Ð¤¹¡¢¡ÈºÇ¶²¡É¤ÎÉðÆ®ÇÉ³¨²è¶µ»Õ¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡ØÊìÀ¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¡¦¥Þ¥ê¥³¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤¹¤ë±ÊÌî²ê°ê¡£°ÊÁ°¤Ë¤âÌ¡²è²È¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£²óÌÀ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËG¥Ú¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ù¥¿¤òÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¡¼¥óÄ¥¤ê¤·¤¿¤ê¡×¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¯Îý½¬¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²¸»Õ¤ÎÆü¹âÀèÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ø⽉¤ÎËþ¤Á⽋¤±¡Ù¤ä¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤ÎÂçÀôÍÎ¡£ÂçÀô¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÅìÂ¼¥¢¥¥³¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï´ØÏÂÎ¼¡¢ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡Ù¤Ç¤â±ÊÌî²ê°ê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À´ØÏÂÎ¼¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¿Íµ¤Ì¡²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤°¤¦¤¿¤é¤Ê¹â¹»À¸¡¦ÌÀ»Ò¡£ºÇ¶²¤Î³¨²è¶µ»Õ¡¦Æü¹âÀèÀ¸¤È¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀèÀ¸¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢»Ä¹ó¤Ê¡Ò±³¡Ó¤È¡ÒÈëÏÃ¡Ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯5·î16Æü(¶â)
½Ð±é¡§±ÊÌî²ê°ê¡¢ÂçÀôÍÎ
¸¶ºî¡§ÅìÂ¼¥¢¥¥³¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×(½¸±Ñ¼Ò¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©)
´ÆÆÄ¡§´ØÏÂÎ¼
µÓËÜ¡§ÅìÂ¼¥¢¥¥³¡¢°ËÃ£¤µ¤ó
²»³Ú¡§½¡·ÁÍ¦µ±
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù±ÊÌî²ê°ê¡ßÂçÀôÍÎ¤Ç¼Â¼Ì²½¡¢Ì¡²è²È¡¦ÅìÂ¼¥¢¥¥³¤È²¸»Õ¤Î¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¼ÂÏÃ