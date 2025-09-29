奥手な男性からの遠回しな「脈ありサイン」９パターン
奥手な男性からの「脈ありサイン」は、控えめすぎて気づきにくいもの。せっかくの好意をみすみす見逃してしまうのを防ぐためには、女性の側が敏感に察知する必要があるでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「奥手な男性からの遠回しな『脈ありサイン』」をご紹介します。
【１】自分が困っているときに、なにかと手助けしてくれる
「いつのまにかそばにいて『手伝うよ』と言ってくれた人がいて、それがいまの彼氏」（10代女性）というように、言葉でうまく言えない代わりに、行動で示す男性もいます。もし「脈ありサイン」でなかったとしても、親切をお返ししあううちに恋が芽生えるかもしれません。
【２】「駅まで一緒に行きましょう」などと二人きりになりたがる
「飲み会で隣に陣取ったり、慌ててエレベーターに同乗したり。私と話す機会を作ろうとしてる？」（20代女性）というように、ことあるごとに関わろうとする男性は、親しくなるきっかけを待っているのかもしれません。快く応じてあげたら、一気に距離を縮められそうです。
【３】「○○さんのそういうとこ、いいですね」とよく褒めてくれる
「私の些細な言動をよく見ていて認めてくれる。思いやりを感じます」（20代女性）というように、自分に対してつねに好意的な意見を述べてくれる人には、期待できそうです。とはいえ、単に誰にでも優しい「いい人」かもしれないので、早合点は禁物でしょう。
【４】具体的な誘いはないが、休日の予定をちょくちょく聞かれる
「『休みの日は何してる？』と聞かれたので『彼氏とデート』と嘘ついたら、相手がフリーズした…」（20代女性）というように、たびたび予定を探られるなら、脈ありの公算は大きいでしょう。「彼氏もいないし暇だよ」と隙を見せ、誘ってくれるよう仕向けるのも手です。
【５】男性が語る「好きなタイプ」が、なんとなく自分とかぶる
「『ショートカットで眼鏡で同郷の人がいい』と聞き、それ私じゃん！と確信」（10代女性）というように、好みを語るフリで遠回しにサインを送るパターンです。もし勘違いしたとしても、タイプであることには変わりないので、親密になれる可能性は十分あるでしょう。
【６】自分にだけ「ばらまき系」以外の旅行土産をくれる
「ほかの友人に『○○君のお土産、かわいいよね』と言ったら、『サラミが？』と怪訝な顔をされ、ハッとした」（10代女性）というように、特別扱いされたらピンときたほうがいいでしょう。周囲にわからないようにお礼を伝えると、気持ちが通じ合いそうです。
【７】LINEのやりとりが終わりそうになるたびに、新規の質問をぶち上げる
「私が逆の立場でも、好きな人とのLINEは延々続けようとすると思う」（10代女性）というように、やりとりをやめようとしないのも、サインのひとつかもしれません。「電話にする？」などと提案して嬉しそうな返事が返ってきたら、確信を深めてもいいでしょう。
【８】ふと気がつくと、目線が自分に向いている
「尋常でなく目が合うから見つめ返したら、相手の顔がみるみる真っ赤に！」（20代女性）というように、頻繁に視線を感じるのは「脈あり」の典型でしょう。ただし、奥手な男性の場合はそこからの進展が遅そうなので、こちらから声を掛けたほうがよさそうです。
【９】そっけない内容だが、マメにメッセージをくれる
「どうでもいい人には連絡すらしないだろうし、毎日のようにくれるのは関心がある証拠」（10代女性）というように、頻繁にコンタクトを取りたがるのは、自分への好意の表れだと考えられそうです。少し踏み込んだ内容を返信して、相手の出方を待ってみましょう。
奥手な男性からのサインは、友情か恋愛感情かの判断がしづらそうです。まんざらでもない相手なら、こちらからわかりやすい意思表示をしてもいいかもしれません。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年6月3日から5日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
