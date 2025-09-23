結婚はないかも…プロポーズをためらってしまう行動９パターン
彼氏がなかなかプロポーズしてくれないのは、自分の行動にその原因が…なんてこともあるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身男性263名に聞いたアンケートを参考に、「男性が『好きなんだけど、結婚は…』とプロポーズをためらってしまう女性の行動９パターン」をご紹介します。
【１】男性を立てることができるなど、「妻」に備えていてほしい要素がまったくない
「可愛いだけでは、義父母との関係がうまくいかない」（30代男性）など、愛想がよくて気立てのいい女性を妻の理想像にしている男性もいました。彼の友人との飲みの席では料理を積極的に取り分けるなど、かいがいしい姿を見せることが結婚への近道かもしれません。
【２】親離れができていない
「いい年して親に甘えてる子はちょっと…」（20代男性）など、自立できない女性に対して「精神的に幼いのでは」と懸念する男性もいるようです。困ったことがあっても親ばかりに頼るのではなく、自分でどうしたらいいのか考えた上で彼に相談するなど、自活できる大人の女性を目指してみてはいかがでしょうか。
【３】機嫌が悪くなると黙り込むなど、コミュニケーションが取りづらい
「耐えられなくて即離婚しそう」（20代男性）など、機嫌の落差が激しい女性との結婚生活は疲れそうで考えにくいという男性もいました。落ち込んでいるときは女友達に話を聞いてもらうなど、彼氏に会う前に気持ちを切り替える努力も必要でしょう。
【４】部屋がいつも汚く、家事を頑張ろうという努力もしない
「なんでも俺がやるという考えでは困る」（20代男性）と、人に頼りきりの女性は、結婚してもぐうたらな妻にしかならないと考える男性もいるようです。たとえ片づけが下手でも、彼氏に収納用品を選んでもらい整頓を心がけるなど、前向きに頑張る姿勢を見せたほうがいいでしょう。
【５】結婚の理想が高すぎて、彼氏に対して難クセをつける
「ダメ出しばかりだと、一緒にいても楽しくない」（10代男性）と、自分の理想を押し付ける彼女に嫌気がさして結婚など考えられないという男性もいました。ときには「あなたといるとホッとする」のように彼がかけがえのない存在だと伝えてみる必要がありそうです。
【６】「仕事と私、どっちが大事なの？」と問い詰めるなど、男性の仕事に理解がない
「それは一番のNGワード」（20代男性）と、会えないさみしさばかりを主張する恋人に、「夫婦になったらケンカが絶えなくなりそう」と不安に思う男性もいるようです。まずは、彼の仕事の大変さを理解し、彼の体調を心配できるような心のゆとりを持つことが大切でしょう。
【７】待ち合わせの時間に遅刻ばかりするなど、ルーズなところがある
「家庭内の約束事も破られそう」（30代男性）など、待ち合わせ時間も守れない女性は、２人で決めたルールにもルーズになるのでは、と考える男性もいました。結婚を考えている彼に対しては、どんなに小さな約束でもしっかり守るように意識しましょう。
【８】恋愛よりも仕事の優先順位が高い
「カッコいいけど、『妻』となると微妙」（30代男性）のように、仕事熱心な女性に、家族の時間をないがしろにしそうなイメージを持つ男性もいます。休日に自宅で料理を振る舞うなど、家庭的な一面もアピールしてはいかがでしょうか。
【９】財布を一緒にすることが考えられないほど、無駄遣いが多い
「衝動買いばかりで、将来が見えない」（20代男性）と、金銭感覚のズレはプロポーズを遠ざける大きな要因と言えそうです。不安な人は、家計簿を始めて極力無駄遣いしないようにするなど、彼氏に堅実さが伝わるように心がけてはいかがでしょうか。
自分がされて嫌なことは、彼氏だってされたくないもの。どんなに仲の良い彼でも、相手へ敬意を見せることが大切です。男性を支える良き妻をイメージしながら、９項目のような行動を改善する努力をしてみてはいかがでしょうか。（廣野順子／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計263名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
