来週（2026年6月29日〜7月5日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３『周囲から上手くいっているように見られます』｜総合運｜★★★★☆アピール力がアップします。状況がどうであれ、「自分は凄い人」感を周囲にアピ