デイリーヤマザキは2026年6月23日から、商品の値引きや増量フェアなどのお得なキャンペーンを実施しています。スイーツが値引きに【スイーツ20円引き】6月23日から29日までの期間、対象のスイーツを20円引きで購入できます。対象商品は以下の通り。●ザクザククッキー＆クリームクレープ（パリッと食感）●俺が食べたいバナナクレープ（ミルク＆チョコ）●ブリュレ風プリンタルト●クリーム×コーヒーゼリー（ブラジル産コーヒー）