「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」episode11~幹事~(1/11)【漫画】本編を読む→ピンチ！「幹事」をする宴会で偉い人の飲み物が来ない！働く自分の身に降りかかった日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画にし、Twitter(@aobonro)で発信をしている青木ぼんろさん。どこかで経験したことがあるシーンに、多くの共感の声が寄せられている。ウォーカープラスでは、そんな青木さんのサラリーマン生活