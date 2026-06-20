2026年6月21日に、日産スタジアムで「FIFA ワールドカップ2026」の日本対チュニジア戦のパブリックビューイングが開催されます。主催者は横浜市と横浜市スポーツ協会です。入場料は無料。横浜市在住・在学・在勤の人が対象です。定員は9000人事前申し込みは不要で、12時に開場となります。西ゲートから入場できます。定員は9000人です。＜スケジュール＞12時00分 開場※状況により早まる場合があります。12時50分 放映開始13時00