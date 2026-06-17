colorgram（カラーグラム）2026年夏新作コスメ｜大人気アニメ『クレヨンしんちゃん』との日本限定コラボコレクションが登場。リップカラー4種と涙袋メーカーが5月29日（金）よりオンラインで、6月19日（金）よりオフラインで発売されます。今回は、編集部によるレビュー・口コミつきでご紹介！colorgram（カラーグラム）2026年夏新作コスメcolorgram（カラーグラム）2026年夏新作コスメ『カラーグラムギークヌードカラーカバ