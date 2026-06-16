今回訪れたのは、東京・恵比寿。駅前は飲み屋も多く、賑やかな町として知られていますが、少し歩けば閑静な住宅街が広がります。 そんな街の一角に現れる、昔ながらの長屋の建物。その一番右にあるのが今回の取材先「HAPPY HOUR（ハッピーアワー）」です。昔からある建物だからこそ、町に寄り添ったカフェにしたいと、昨年秋にメニューを全面リニューアル。昔ながらの良さを現代に溶け込ませた、開放感