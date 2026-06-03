東京なら何度もできる気がした【漫画】お金がないと、東京は「場違い」に思えた東京に憧れて上京した一人の女性の栄光と挫折を描く、うみの韻花(@umino_otoka)さんの漫画『人生もっとうまくやれたのに 港区女子の絶望と幸せ』が注目を集めている。生活費のために働く上京組と、欲しいものを買うためにバイトする都会組との大きな格差などをリアルに描写した本作について、著者に話を聞いた。■都会組との間に感じた大きな格差『人