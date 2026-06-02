現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さん。普段はかわいい猫たちとの暮らしを漫画化しているもちこさんだが、今回は洗濯にまつわる夫婦間のエピソードを紹介する。世の妻たちにはわかりみが深〜い内容となっているのではないかと思われる本作のタイトルは『洗濯の問題』。さて、夫婦間でどんな問題が起きたのだろうか？【漫画】本編を読むまさか妻のせいにされるとは!!夫婦でおでかけをしていたある日、突然夫