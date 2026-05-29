男と居る時は幸せそうな笑顔を見せる母。その母から浴びせられた一言が、イーロンを苦しめていた。【漫画】本編を読むメンズエステを舞台に、人の心の奥底に寄り添うセラピスト・加恋の活躍を描く創作漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。蒼乃シュウLINK_TAB(https://twitter.com/pinokodoaonoshu)[/LINK_TAB]さんによる本作は、さまざまな悩みを抱えた客との交流を通して人間模様を描く人気シリーズだ。今回登場するのは、女