毎日暑い日が続く5月も今週末が最後の週末！今回は2026年5月30日(土)〜31日(日)にに奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】プロゲーマーと一緒にeスポーツ対戦を楽しめる■パラコードストラップワークショップ (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 5月30日) 耐久性抜群のパラコードを使用してストラップを作るワークショップ。編み込み方によって自分だけのオリジナルアイテムを作ることが