明日はどこ行く？奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめ週末イベント5選[2026年5月30日〜31日]
毎日暑い日が続く5月も今週末が最後の週末！今回は2026年5月30日(土)〜31日(日)にに奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】プロゲーマーと一緒にeスポーツ対戦を楽しめる
■パラコードストラップワークショップ (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 5月30日)
耐久性抜群のパラコードを使用してストラップを作るワークショップ。編み込み方によって自分だけのオリジナルアイテムを作ることができる。好きな色を選んで推しカラーのキーホルダーを作れば、推し活がさらに楽しくなること間違いなし。完成したストラップは、持ち物や推し活グッズに付けて持ち歩くことができる。
【パラコードストラップワークショップ】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年5月30日(土) / 10:30〜17:00 / 参加費300円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で100円引き / 定員150人。当日10:00より会場にて整理券を配布
■eスポーツフェスタ (イオンモール橿原 / 5月30日)
Crazy Raccoon所属のプロゲーマー、どぐらさんと、和歌山インダミタブルパンダ所属のプロゲーマー、らおやむやむ☆ハイハイ謝謝♪さんをゲストに迎えて開催されるeスポーツイベント。両選手と格闘ゲーム『ストリートファイター6』の対戦会や写真撮影会を楽しめるほか、試遊コーナーでは『ストリートファイター6』と『ぷよぷよ』を体験プレイできる。さらに、イベント参加者には数量限定のストリートファイター×橿原市コラボ缶バッジがプレゼントされる。
【eスポーツフェスタ】イオンモール橿原 1F サンシャインコート / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年5月30日(土) / 10:00〜18:00 対戦会：各回先着5人。写真撮影会：先着45人。対戦会・撮影会受付開始10:30〜 /入場無料
■REUSE ＆ VINTAJE POP-UP SHOP (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 5月30日・31日)
韓国で直接買い付けた古着やアクセサリー、雑貨を販売する古着の即売会。「ザ・ノース・フェイス」をはじめとする人気ブランドの古着から、実用的でおしゃれな小物雑貨まで幅広くそろう。現地市場や倉庫でプロが厳選した、高品質でコンディションのいいアイテムだけが取り扱われる。掘り出し物を求めて、まるで宝探しをしているようなワクワク感を楽しむことができる。
【REUSE ＆ VINTAJE POP-UP SHOP】イオンモール奈良登美ヶ丘 3F旭屋書店横催事スペース / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年5月30日(土)・31日(日) / 5月30日(土)10:00〜16:00、31日(日)10:00〜17:00 / 入場無料
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！ (イオンモール和歌山 / 4月24日〜9月30日)
ふじとパークの噴水ショーが30分間隔から15分間隔に変更され、より頻繁に迫力ある演出を楽しめる。高さ4メートルに達する噴水が音楽とともに舞い上がるなか、水遊びをすることができる。パラソルが5基追加され、見守る人も快適に過ごせる。また、6月1日(月)からは簡易更衣室も設置されるので、着替えも安心。夜には美しいライトアップが施され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
【ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！】イオンモール和歌山 ふじとパーク水の広場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)〜9月30日(水) ふじとパークでのイベント開催時は噴水を停止 / 10:00〜21:00 / 入場無料 / 強風や雨天時は閉鎖の場合あり / ぬれてもいい服装で参加
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【画像】プロゲーマーと一緒にeスポーツ対戦を楽しめる
■パラコードストラップワークショップ (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 5月30日)
耐久性抜群のパラコードを使用してストラップを作るワークショップ。編み込み方によって自分だけのオリジナルアイテムを作ることができる。好きな色を選んで推しカラーのキーホルダーを作れば、推し活がさらに楽しくなること間違いなし。完成したストラップは、持ち物や推し活グッズに付けて持ち歩くことができる。
■eスポーツフェスタ (イオンモール橿原 / 5月30日)
Crazy Raccoon所属のプロゲーマー、どぐらさんと、和歌山インダミタブルパンダ所属のプロゲーマー、らおやむやむ☆ハイハイ謝謝♪さんをゲストに迎えて開催されるeスポーツイベント。両選手と格闘ゲーム『ストリートファイター6』の対戦会や写真撮影会を楽しめるほか、試遊コーナーでは『ストリートファイター6』と『ぷよぷよ』を体験プレイできる。さらに、イベント参加者には数量限定のストリートファイター×橿原市コラボ缶バッジがプレゼントされる。
【eスポーツフェスタ】イオンモール橿原 1F サンシャインコート / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年5月30日(土) / 10:00〜18:00 対戦会：各回先着5人。写真撮影会：先着45人。対戦会・撮影会受付開始10:30〜 /入場無料
■REUSE ＆ VINTAJE POP-UP SHOP (イオンモール奈良登美ヶ丘 / 5月30日・31日)
韓国で直接買い付けた古着やアクセサリー、雑貨を販売する古着の即売会。「ザ・ノース・フェイス」をはじめとする人気ブランドの古着から、実用的でおしゃれな小物雑貨まで幅広くそろう。現地市場や倉庫でプロが厳選した、高品質でコンディションのいいアイテムだけが取り扱われる。掘り出し物を求めて、まるで宝探しをしているようなワクワク感を楽しむことができる。
【REUSE ＆ VINTAJE POP-UP SHOP】イオンモール奈良登美ヶ丘 3F旭屋書店横催事スペース / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年5月30日(土)・31日(日) / 5月30日(土)10:00〜16:00、31日(日)10:00〜17:00 / 入場無料
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！ (イオンモール和歌山 / 4月24日〜9月30日)
ふじとパークの噴水ショーが30分間隔から15分間隔に変更され、より頻繁に迫力ある演出を楽しめる。高さ4メートルに達する噴水が音楽とともに舞い上がるなか、水遊びをすることができる。パラソルが5基追加され、見守る人も快適に過ごせる。また、6月1日(月)からは簡易更衣室も設置されるので、着替えも安心。夜には美しいライトアップが施され、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しむことができる。
【ふじとパーク水の広場が夏季限定パワーアップ！】イオンモール和歌山 ふじとパーク水の広場 / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年4月24日(金)〜9月30日(水) ふじとパークでのイベント開催時は噴水を停止 / 10:00〜21:00 / 入場無料 / 強風や雨天時は閉鎖の場合あり / ぬれてもいい服装で参加
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