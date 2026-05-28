初対面の客に理不尽な暴言を吐かれる…【漫画】本編を読む「こんなまずそうなもの売れないでしょ」「売れるために言ってあげているんだからお礼を言いなさい」。販売員として店頭に立つタジマオオカ(@pu92yu)さんが浴びせられたのは、接客業の範疇を大きく超えた容赦ない暴言だった。2026年5月現在、SNSを中心に接客業従事者から絶大な共感を集めているのが、リアルなカスハラ体験を描いた『かすはら物語』だ。正当な不満や改善点