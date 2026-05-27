ANNA SUI COSMETICS（アナ スイ コスメティックス）の2026年夏新作コスメ情報が到着！キラツヤ感が異なるグラデーションパウダーが新登場。『シマリング パウダー』全3種が6月1日（月）より限定発売されます。今回は、編集部によるスウォッチ＆レビューつきでご紹介します。ANNA SUI COSMETICS（アナ スイ コスメティックス）2026年夏新作コスメANNA SUI COSMETICS（アナ スイ コスメティックス）2026年夏新作コスメ『アナ ス