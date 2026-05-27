彼が駅に入れない原因は…？【漫画】本編を読む駅員経験をもとにした漫画をXやブログで発信しているザバック(@theback_blog)さん。動物キャラクターたちが繰り広げる駅員の日常は、リアルなのにどこかコミカルで人気を集めている。今回は、「100日後にやめる契約駅員さん」第49話を紹介するとともに、実際のクレーム対応について話を聞いた。■改札を通れない原因は“地下鉄の未処理”010203ある日、ICカードで改札を通れないと男