食べ物を持って、しかし沈んだ表情ですね吉さんの家から出てきた女性。【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramで活動する漫画家・ゆっぺさん(@yuppe2)。2021年12月から連載された「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、完結後に電子書籍化され、「人生で一番大切なことが描かれている」と多くの読者の心をつかんだ。今回は作品の内容とともに、制作時のエピソードについ