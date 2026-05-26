二人だけの世界をどうやって通り抜けよう…？【悲報】行く手を阻む“手つなぎカップル”！す、進めない…働く日々の悲喜こもごもを、どこか哀愁漂うタッチで描き続けている青木ぼんろさん(@aobonro)さん。自身の体験をもとにした“あるある”漫画には、「わかる!!」と共感する読者が続出している。今回は、急いでいるときに限って遭遇してしまう“手つなぎカップル問題”を描いたエピソードを紹介する。■急いでいるのに前に進めな