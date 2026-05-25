子供も柴犬も、朝が早い。【漫画】子育てと似てるエピソード13連発を一気読み！コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者であり、3人の子どもを育てるワーキングママでもあるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。昨年から柴犬兄弟との生活もスタートし、その毎日はさらににぎやかになったという。そんなユウコトリトリさんが描いた「犬との暮らしで子育てとちょっと似てるなぁと思うこと」が、「全部わかる！」「うちも同じ