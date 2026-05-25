スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズを展開する公式ショップ「スヌーピータウンショップ」では、2026年6月5日(金)から6月18日(木)まで「WOODSTOCK SMALL SHOP by SNOOPY TOWN Shop」を、ルミネ池袋 8階 LUMINE POPUP SQUAREとスヌーピータウンショップ大阪梅田店で開催する。【画像】「WOODSTOCK SMALL SHOP」の限定アイテムをもっと見る■毎年恒例のウッドストックの期間限定ショップが今年で10周年！20