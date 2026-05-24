『夜逃げ屋日記』01【漫画を読む】自分たちは「被害者」だと訴える母親だが…!?子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、同作のなかからいじめ加害者からの依頼を描いたエピソードを紹介するとともに、ネットで誹謗中傷された一家の母親が