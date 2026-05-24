2027年3月19日(金)から9月26日(日)まで、神奈川県横浜市の上瀬谷で開催される「GREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)」。会場の中核エリアの一つ「Urban GX Village(アーバンGXビレッジ)」に、東急グループが出展することが決まった。出展館の名称は「とうきゅうグループ館」、出展テーマは「GREEN LIFESTYLE 2050“種から育み、つながる未来”」だ。【画像】多様な種の形からインスピレーションを得て、外観デザインへと発展さ