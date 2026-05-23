横浜元町創業の焼き立てパンのお店「ポンパドウル」と絵本「ピーターラビット(TM)」のコラボエコバッグ第2弾が、2026年6月1日(月)から発売される。【画像】ピーターラビット(TM)×ポンパドウルのコラボエコバッグをもっと見る2025年9月に登場した第1弾は、ポンパドウルの食パンをパクッとくわえたピーターのオリジナルデザインが話題を呼んだ。約9カ月ぶりとなる新作には、ピーターの仲間たちが新たに登場。価格はどちらも660円。1