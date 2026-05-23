ピーターラビット(TM)×ポンパドウルのエコバッグ第2弾！660円のかわいすぎる新作2種をチェック
横浜元町創業の焼き立てパンのお店「ポンパドウル」と絵本「ピーターラビット(TM)」のコラボエコバッグ第2弾が、2026年6月1日(月)から発売される。
【画像】ピーターラビット(TM)×ポンパドウルのコラボエコバッグをもっと見る
2025年9月に登場した第1弾は、ポンパドウルの食パンをパクッとくわえたピーターのオリジナルデザインが話題を呼んだ。約9カ月ぶりとなる新作には、ピーターの仲間たちが新たに登場。価格はどちらも660円。1点は全店舗とeshopで、もう1点はeshop限定で展開される。
■ベンジャミンとピーターが並ぶ、爽やかなブルーデニム調
第2弾のうち、ポンパドウル全店舗で手に入るのが「エコバッグ ピーターラビット(TM) (ベンジャミンとレモン)」(660円)。仲良しのベンジャミンとピーターラビットが描かれた、爽やかなブルーデニム調のデザイン。第1弾と同じく、ピーターがポンパドウルのショッパー(赤いエコバッグ)にもたれかかってパンを食べている姿が、なんとも愛らしい。eshopでも2026年6月1日(月)9時から受注を開始する。
■ピンクのチェック柄「フロプシーといっしょ」はeshop限定
もう1点の「エコバッグ ピーターラビット(TM) (フロプシーといっしょ)」(660円)は、淡いピンクのギンガムチェックに、ピーターと妹のフロプシーが向かい合う様子を描いた1枚。こちらは店頭での取り扱いはなく、eshop(2026年6月1日(月)9時から受注開始)とピーターラビット公式オンラインショップ(2026年6月10日(水)販売予定)のみでの展開となる。
■湘南＆みとちゃん!?ポンパドウルの「店舗限定エコバッグ」もチェック
ピーターラビットコラボに加えて、ポンパドウル各店では地域の魅力をモチーフにした店舗限定デザインのエコバッグも登場する。こちらは数量限定で、該当店舗でしか手に入らないレアな1枚だ。
「エコバッグ さいか屋藤沢店限定 (湘南)」(528円)は、片瀬海岸東浜から江の島を望む風景を1枚のイラストに落とし込んだデザイン。赤いピックアップトラックとサーフボード、パンを買って浜辺を散歩する女性のシルエットが描かれ、湘南らしいおしゃれな空気感がたまらない。発売は2026年5月22日(金)、ポンパドウルさいか屋藤沢店のみでの販売。湘南エリアへ出かける予定がある人は、立ち寄ってみる価値がありそうだ。
「エコバッグ 水戸京成店限定 (みとちゃんとおでかけ)」(528円)は、水戸市マスコットキャラクター「みとちゃん」のチャームと、パンの刺しゅうをモチーフにしたご当地仕様のデザインで、茨城観光のお土産にも喜ばれそう。発売日は2026年6月4日(木)、ポンパドウル水戸京成店のみで販売。
ピーターラビットコラボの2種に、湘南とみとちゃんのご当地2種。気になる商品がある人は、発売日と発売条件を逃さずチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
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2025年9月に登場した第1弾は、ポンパドウルの食パンをパクッとくわえたピーターのオリジナルデザインが話題を呼んだ。約9カ月ぶりとなる新作には、ピーターの仲間たちが新たに登場。価格はどちらも660円。1点は全店舗とeshopで、もう1点はeshop限定で展開される。
第2弾のうち、ポンパドウル全店舗で手に入るのが「エコバッグ ピーターラビット(TM) (ベンジャミンとレモン)」(660円)。仲良しのベンジャミンとピーターラビットが描かれた、爽やかなブルーデニム調のデザイン。第1弾と同じく、ピーターがポンパドウルのショッパー(赤いエコバッグ)にもたれかかってパンを食べている姿が、なんとも愛らしい。eshopでも2026年6月1日(月)9時から受注を開始する。
■ピンクのチェック柄「フロプシーといっしょ」はeshop限定
もう1点の「エコバッグ ピーターラビット(TM) (フロプシーといっしょ)」(660円)は、淡いピンクのギンガムチェックに、ピーターと妹のフロプシーが向かい合う様子を描いた1枚。こちらは店頭での取り扱いはなく、eshop(2026年6月1日(月)9時から受注開始)とピーターラビット公式オンラインショップ(2026年6月10日(水)販売予定)のみでの展開となる。
■湘南＆みとちゃん!?ポンパドウルの「店舗限定エコバッグ」もチェック
ピーターラビットコラボに加えて、ポンパドウル各店では地域の魅力をモチーフにした店舗限定デザインのエコバッグも登場する。こちらは数量限定で、該当店舗でしか手に入らないレアな1枚だ。
「エコバッグ さいか屋藤沢店限定 (湘南)」(528円)は、片瀬海岸東浜から江の島を望む風景を1枚のイラストに落とし込んだデザイン。赤いピックアップトラックとサーフボード、パンを買って浜辺を散歩する女性のシルエットが描かれ、湘南らしいおしゃれな空気感がたまらない。発売は2026年5月22日(金)、ポンパドウルさいか屋藤沢店のみでの販売。湘南エリアへ出かける予定がある人は、立ち寄ってみる価値がありそうだ。
「エコバッグ 水戸京成店限定 (みとちゃんとおでかけ)」(528円)は、水戸市マスコットキャラクター「みとちゃん」のチャームと、パンの刺しゅうをモチーフにしたご当地仕様のデザインで、茨城観光のお土産にも喜ばれそう。発売日は2026年6月4日(木)、ポンパドウル水戸京成店のみで販売。
ピーターラビットコラボの2種に、湘南とみとちゃんのご当地2種。気になる商品がある人は、発売日と発売条件を逃さずチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026