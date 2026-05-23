アメカジ＆ミリタリーブランド「HOUSTON(ヒューストン)」から、「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションした刺しゅうベトナムジャケット2型が登場！“フライングエース”と“アストロノーツ”、それぞれに扮したスヌーピーがバックに大きく刺しゅうされた、アメカジ好きもピーナッツファンも見逃せない一着に仕上がっている。【写真】胸の「福」刺しゅうも、月面に立つスヌーピーも。全カラー＆ディテールを見る■背中はフライ