背中にスヌーピー、胸に「福」。HOUSTON×PEANUTSの刺しゅうベトジャンがアメカジ好きを直撃！
アメカジ＆ミリタリーブランド「HOUSTON(ヒューストン)」から、「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションした刺しゅうベトナムジャケット2型が登場！“フライングエース”と“アストロノーツ”、それぞれに扮したスヌーピーがバックに大きく刺しゅうされた、アメカジ好きもピーナッツファンも見逃せない一着に仕上がっている。
【写真】胸の「福」刺しゅうも、月面に立つスヌーピーも。全カラー＆ディテールを見る
■背中はフライングエース、胸にはイエローの「福」
ベトナム戦争時代に米兵が現地でオーダーしたとされるスーベニアジャケット、通称「ベトジャン」。その伝統的な意匠を、PEANUTSキャラクターの大判刺しゅうでアップデートしたのが今回のシリーズだ。
「刺しゅうベトナムジャケット(フライングエース)」(2万1780円) は、第一次世界大戦の撃墜王に扮したスヌーピーがバックを飾る一着。上下に配されたのは、「“ACTUALLY, I'VE BEEN UP ALL NIGHT DRINKING ROOT BEER!” (実は、夜通しルートビアを飲んでた！)」 と「FLYING ACE」の文字。エースを気取っていたかと思いきや、夜更かしの理由がルートビア(アメリカでポピュラーな炭酸飲料)という、原作ファンならクスッと笑える一節を刺しゅうで再現している。
フロントは右胸にウッドストック、そして左胸には「福」の漢字と「HAPPINESS」の文字がポイントに。「漢字×英語」というベトジャンならではのスーベニア感を、ピーナッツの世界観でアレンジしたデザインがたまらない。カラーはブラックとオリーブの2色展開。
■月面に立つ“宇宙服スヌーピー”が新鮮
もう一方の 「刺しゅうベトナムジャケット(アストロノーツ)」(2万1780円) は、宇宙飛行士姿のスヌーピーが背面の主役。月のクレーターに立ち、傍らにはヘルメットを被ったウッドストック、上空には星座のラインが浮かぶ。そして「“I'M THE FIRST BEAGLE ON THE MOON” (僕は月に降り立った最初のビーグル犬)」 のセリフが弧を描く。
フロントには宇宙服スヌーピーの小さな刺しゅうと「“ALL SYSTEMS ARE GO!” (準備万端！)」の文字が。カラーはブラックとサックスの2色展開。サックスのくすみブルーは春夏のホワイトデニムやベージュチノとの相性抜群で、肩掛けで羽織るスタイリングにもハマりそう。
■ユニセックスで着られる5サイズ展開
フロントジップはIDEAL社製で、ヴィンテージ＆アメカジ好きにうれしい仕様。サイズはS、M、L、XL、XXLの5展開で、男女問わず着られる。ジャストサイズでスッキリ着るもよし、ワンサイズ上げてゆるっと羽織るもよし。2026年6月21日(日)の父の日のギフトにもおすすめだ。気になった人は、ヒューストン公式オンラインストアで詳細をチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■背中はフライングエース、胸にはイエローの「福」
ベトナム戦争時代に米兵が現地でオーダーしたとされるスーベニアジャケット、通称「ベトジャン」。その伝統的な意匠を、PEANUTSキャラクターの大判刺しゅうでアップデートしたのが今回のシリーズだ。
「刺しゅうベトナムジャケット(フライングエース)」(2万1780円) は、第一次世界大戦の撃墜王に扮したスヌーピーがバックを飾る一着。上下に配されたのは、「“ACTUALLY, I'VE BEEN UP ALL NIGHT DRINKING ROOT BEER!” (実は、夜通しルートビアを飲んでた！)」 と「FLYING ACE」の文字。エースを気取っていたかと思いきや、夜更かしの理由がルートビア(アメリカでポピュラーな炭酸飲料)という、原作ファンならクスッと笑える一節を刺しゅうで再現している。
フロントは右胸にウッドストック、そして左胸には「福」の漢字と「HAPPINESS」の文字がポイントに。「漢字×英語」というベトジャンならではのスーベニア感を、ピーナッツの世界観でアレンジしたデザインがたまらない。カラーはブラックとオリーブの2色展開。
■月面に立つ“宇宙服スヌーピー”が新鮮
もう一方の 「刺しゅうベトナムジャケット(アストロノーツ)」(2万1780円) は、宇宙飛行士姿のスヌーピーが背面の主役。月のクレーターに立ち、傍らにはヘルメットを被ったウッドストック、上空には星座のラインが浮かぶ。そして「“I'M THE FIRST BEAGLE ON THE MOON” (僕は月に降り立った最初のビーグル犬)」 のセリフが弧を描く。
フロントには宇宙服スヌーピーの小さな刺しゅうと「“ALL SYSTEMS ARE GO!” (準備万端！)」の文字が。カラーはブラックとサックスの2色展開。サックスのくすみブルーは春夏のホワイトデニムやベージュチノとの相性抜群で、肩掛けで羽織るスタイリングにもハマりそう。
■ユニセックスで着られる5サイズ展開
フロントジップはIDEAL社製で、ヴィンテージ＆アメカジ好きにうれしい仕様。サイズはS、M、L、XL、XXLの5展開で、男女問わず着られる。ジャストサイズでスッキリ着るもよし、ワンサイズ上げてゆるっと羽織るもよし。2026年6月21日(日)の父の日のギフトにもおすすめだ。気になった人は、ヒューストン公式オンラインストアで詳細をチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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