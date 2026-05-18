外階段にずーっと立ってるあの女性は一体何？もう1時間以上経ってると思うけど…俺にしか見えてない？【漫画】本編を読む隣のアパートの外階段から部屋の中が丸見えになってしまう物件に住んでいた友人の体験を漫画にした退屈健(@taikutsu1)さんの『隣のアパートの外階段』。実話ベースのためスッキリとしたオチがあるわけではないが、人間の存在が一番怖いと思わされる話だ。本作を描いたときのことや本当の結末について詳しく話