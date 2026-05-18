【実話】「まだいる…あれから1時間以上経ってる？」外階段に佇む女性…→今度は自宅に迫ってくる足音の恐怖【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
隣のアパートの外階段から部屋の中が丸見えになってしまう物件に住んでいた友人の体験を漫画にした退屈健(@taikutsu1)さんの『隣のアパートの外階段』。実話ベースのためスッキリとしたオチがあるわけではないが、人間の存在が一番怖いと思わされる話だ。本作を描いたときのことや本当の結末について詳しく話を聞いた。
カーテンを閉めずに過ごしていると、隣の外階段から部屋の中が丸見えになってしまう。あるとき、友人は自室で逆立ちをしていた。外から見るとまるで映画『犬神家の一族』のように足だけが見える状態になるため、慌ててカーテンを閉めようとした。そのとき、外階段には1人の女性が立っていた。
1時間が過ぎてもカーテンの向こうにはまだ女性がいた。自分にしか見えていないのかと友人に電話したが、作り話だと疑われてしまう。そこで友人は、女性を撮影しようと窓の隙間からスマホのカメラを向けた。
■実話ならではの不気味な結末
退屈さんは話を聞いたとき、スッキリと謎が解けたわけではなかったので、怖いよりも先に心配になったという。ホラー漫画の描き方はわからなかったが、自分なりに読んでゾッとする雰囲気になるよう気をつけた。
特にポストインする場面は読者から雄叫びが上がるほど反響があったが、退屈さん自身は描いているときにずっとそのコマを眺めていたら、怖いのかわからなくなっていたと語る。ブログでは日常絵日記のほかに、このようなホラー漫画も不定期で描いている。
ラストのオチについて退屈さんは、女性が去ったタイミングとポストにチラシが投函されたタイミングがたまたま重なっただけで、投函した人は別だと思われると語る。とはいえ、タイミングがよすぎて怖い話であるのは言うまでもない。
取材協力：退屈健(@taikutsu1)
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