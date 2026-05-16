2026年春に開業2周年を迎えた名古屋・栄のランドマーク「中日ビル」に、新ショップがオープン。早くも話題を集める2店舗を取材した。【写真】「クロプリ名古屋」のイチオシ商品開業2周年を迎えた名古屋・栄の「中日ビル」■4月23日オープン「クロプリ名古屋」1店舗目は、4月23日にオープンしたクロワッサンとプリンの専門店「クロプリ名古屋」。こちらは、「パンカラト」からのリニューアルオープン。「パンカラト」で人気No.1のク