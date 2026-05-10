氷のような夏は恋に溶ける【漫画】本編を読む高3の夏休み、進路のことで親とケンカをした主人公・折笠風香は、衝動的に家出をしてしまった。家出先の町で出会ったのはミステリアスなイケメン青年。彼は風香に突如「気をつけて」と忠告した。「この町、殺人犯がうろついてるかもしれないから」と。意味ありげな彼の表情。この町に住む祖母の家に夏休み期間中とどまることにした風香だったが、無事にひと夏を過ごせるのか…？風香の