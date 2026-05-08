持ち帰りすし店の小僧寿しは、2026年5月7日から15日までの平日限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催中です。13貫入りの「にぎり」、満足感のある「丼」が登場中人気のネタをたっぷりと楽しめる、ボリューム満点でお得な「バリュー盛」と「バリュー丼」が登場しています。「にぎり」は13貫入りと食べ応えのあるボリュームで、「丼」は人気のネタを贅沢に盛り付け。今回は「サーモン」「まぐろ」「えび」「いか」に加え、香ば