矛盾校則 1【漫画】本編を読む地毛が茶色い生徒に「うちは髪染め禁止だぞ！」と教師が注意するも、生徒は「これは地毛です」と反論。それに対し、教師は「髪を黒く染めろ！」と校則に矛盾する指導をする。今回は、5コマギャグ漫画家の伊東(@ito_44_3)さんが描く創作ギャグ漫画『矛盾校則』を紹介するとともに、作者に話を聞いた。矛盾校則 2矛盾校則 3矛盾校則 4矛盾校則 5■地毛を黒染め、くせ毛にストパーを強要する教師「うちは