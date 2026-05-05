2026年5月29日(金)より、セブンイレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにてHappyくじ「パペットスンスン」(920.70円)が発売される。総フォロワー数300万人超えの大人気キャラクター「パペットスンスン」がHappyくじに初登場！取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式サイトで確認できる。【画像】Happyくじ「パペットスンスン」の景品を見るHappyくじ「パペットスンスン」■Happyくじ限定の「録り下ろしボイス