グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣が、「PEANUTS」とコラボレーション。5月7日〜5月22日まで「JR東日本東京駅 B1 『グランスタ東京』スクエア ゼロ（改札内）」にポップアップストアをオープンします。https://www.sugarbuttertree.jp/snoopy/■新作“ストロベリーシェイク風”に、オリジナルグッズが続々登場！ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」と、2025年にコミック