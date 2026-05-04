ananとHanakoが新生ボーイズプロジェクト「Cloud ten」の軌跡を追う Web 連載「zero to ten」。第4回は、メンバーの個人プロフィールを大公開第3弾！ 10名ずつのメンバーの詳細プロフィールをお届けしています。ananとHanako、それぞれ別のQ＆Aをお届けするので、どちらも要チェックです！今回、メンバー全員に一斉アンケートを慣行。デビュー会見の準備やレッスンで忙しいなか、メンバー全員が手書きで回答してくれました…！anan