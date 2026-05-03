開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中の東京ディズニーシー(R)。ディズニーアンバサダー(R)ホテルでも同イベントと連動した、ワクワクするようなメニューが展開されている。【写真】「チックタック・ダイナー」の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルセット」ディズニーホテルの映えるスイーツセット「東京ディズニーシ