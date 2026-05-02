エコー写真を燃やす夜逃げ屋スタッフ【漫画を読む】エコー写真を燃やす女性だが…!?宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんは、実話を基にした漫画『夜逃げ屋日記』をSNSで発信している。DVなどの深刻な被害に遭う依頼者を救い出す現場を描いた本作は、多くの読者に衝撃を与えてきた。今回はそのなかから、流産という壮絶な過去を抱えた女性の物語を紹介する。■暴力の果てに失われた命02『夜逃げ屋日記』0304包丁を振り回し警察に連行