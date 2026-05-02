ドコモの3Gサービスが終了したのは、2026年3月31日のこと。すでにauとソフトバンクは終了済みなので、これで3G専用端末のガラケーは使えなくなった。かねてより告知されていたこととはいえ、この春に駆け込みでスマホデビューした人も多いのではないだろうか？今回紹介する話は家族で唯一ガラケーだった父親がスマホデビューした際に、母親に対してだけ行ったひどい仕打ちについてのエピソードである。【漫画】本作を読む母から手