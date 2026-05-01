クレーム対応中に新たな問題が!?【漫画】本編を読む接客業をしていると暴言を吐かれたり、クレームを言われて落ち込むことがある。しかし、悪いことばかりではない。「多くの方は良識のある優しいお客様です。そういったお客様に出会えたり話したりしていると『人っていいな』と思える瞬間があって、それが販売の仕事を続けるモチベーションになっています」と語る、タジマオオカ（@pu92yu）さん。今回は、救いの手を差し伸べてく