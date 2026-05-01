大阪・心斎橋に、健康志向のライフスタイルを提案する注目スポットが誕生する。ライフコーポレーションは2026年4月25日、新商業施設クオーツ心斎橋(大阪メトロ 心斎橋駅直結)の地下2階に、ナチュラルスーパーマーケット「ビオラルクオーツ心斎橋店」をオープン。近畿圏でのビオラルの出店は約1年ぶりとなる。【写真】大阪メトロ 心斎橋駅直結の商業施設「クオーツ心斎橋」。「ビオラルクオーツ心斎橋店」は、こちらの地下2階にある